Bilecik'te Polisler ve Öğrenciler Arasında Eğlenceli Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Polisler ve Öğrenciler Arasında Eğlenceli Buluşma

Bilecik\'te Polisler ve Öğrenciler Arasında Eğlenceli Buluşma

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında, polis ekipleri Kınık köyünde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenlenen buluşmada, polisler çocukların yüzünü güldürmenin önemine vurgu yaptı.

28.02.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri polis ekiplerini yakından tanıyor.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine bağlı görevliler 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi ile Kınık köyünde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi. Hem eğlenceli hem de öğretici bilgilendirme çalışması icra edildi.

Polis ekipleri, yarınları aydınlatan çocukların yüzünü güldürmenin paha biçilmez bir duygu olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Polisler ve Öğrenciler Arasında Eğlenceli Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Polisler ve Öğrenciler Arasında Eğlenceli Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement