Bilecik\'te Ramazan Bayramı\'nda yoğun ziyaret programı gerçekleşti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

Günü anlamlı ziyaretlerle geçiren Vali Aygöl, toplumun her kesimine ulaşarak birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Sabah erken saatlerde vatandaşlarla bayramlaşan Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte huzurevinde yaşayan büyükleri ziyaret etti. Yaşlılarla sıcak sohbetler gerçekleştiren Aygöl çifti, onların dualarını alarak bayramın manevi değerine vurgu yaptı.

Vali Aygöl, şehit ailelerini de unutmadan, 1999 yılında şehit düşen Mehmet Bilgin'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Vali Aygöl, şehit ailelerine destek olmanın devletin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Kamu görevlilerine yönelik ziyaretlerde ise; 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye personeliyle bir araya gelen Vali Aygöl, personelin bayramını kutladı. - BİLECİK