Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

29.03.2022 13:50
Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bilecik'te Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi pidenin fiyatları belli oldu.

Bilecik'te Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi pidenin fiyatları belli oldu.

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesinde Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı 320 gram 6 TL olarak belirlendi. Susamlı ve yumurtalı pide fiyatları kent merkezinde serbest bırakıldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl 300 gram 3 TL, yumurtalı susamlı 4 TL, sade 600 gram 6 TL, yumurtalı susamlı 600 gram 8 TL olarak satılmıştı. - BİLECİK

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Türk Lirası, Bilecik, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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