Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

13.06.2022 15:52
Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik'te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te 4 gündür aralıklarla süren yağmur yağışı bugün adeta bardaktan boşalırcasına yağdı. Yarım saat etkisini gösteren kuvvetli yağmur hayatı adeta felç etti. Vatandaşlar bir yerden bir yere gütmekte zorluk çekerken, sokak aralarında biriken su birikintileri yolların küçük bir havuza dönüşmesine sebep oldu. Yağış ardından kent merkezinde hayat normale dönerken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için teyakkuza geçtiler. Eski otogarda bulunan merdivenlerde ise yağmur suları adeta şelale oluştururken, bir apartmanın bodrum katını da su bastı. - BİLECİK

Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu
Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu
Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu
Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu
Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

YORUMLAR
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Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti
Kaynak: İHA

Bilecik, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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