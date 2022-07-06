Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek

06.07.2022 10:33
Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir içi dolmuşlarda kartlı sisteme geçeceklerini ve engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik köklü düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir içi dolmuşlarda kartlı sisteme geçeceklerini ve engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik köklü düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Temmuz ayı meclis toplantısını sonrası meclis üyelerinin sorusu üzerine söz konusu çalışma hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, "Şehrimizde dolmuşlar ve engellilerle ilgili uyarılar ve kontroller yapmamıza rağmen sıkıntıların olduğunu biliyorum. Hatta çoğu dolmuşlarımızın engellilerin kullanımına uygun olmadığı bilgisini aldım. Birçok engelli vatandaşımız, kartlarını gösterdiği halde gerekli kolaylıklar sağlanmıyor. Bu konuda bizler de çok rahatsızız. Defalarca uyarı ve yaptırımlar yapmamıza rağmen" dedi.

"Yeni yapacağımız dolmuş ihalesi ile bu sorunları çözüme kavuşturacağız"

Ulaşım hizmetine ilişkin yeni ihalenin olacağını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Bazı ihalelerin süresi 6 ay sonraya kadar bitiyor. Yeni ihalede katılımcılardan yeni araçlar isteyeceğiz. Bu söylediğim sorunları giderecek bazı şartlarımız olacak. Örneğin kartlı sisteme geçeceğiz. Yani vatandaşımız kendisine kartıyla ilgili sunulan tüm imkanları kullanmış olacak. Hiç kimseye hesap vermeden bu hizmeti alacak. Öğrenciyse öğrenci imkanından yararlanmış olacak. Yaşlıysa bu imkandan faydalanacak. Bununla birlikte halkımız klimalı dolmuşlarla ulaşım hizmetini almış olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumu yapıldı Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumu yapıldı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement