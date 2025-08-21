Bilecik\'te SMA Hastası Aydem İçin Toplanan Kampanya Başarıyla Tamamlandı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sevindiren müjdeli haberi paylaştı.

Bilecikli Serkan ve Fatma Dürük çiftinin kızları Aydem Emine Dürük'e 2 yaşındayken konulan SMA Tip 2 hastalığı için iki yıldır sürdürülen kampanya yüzde 100'e ulaştı. Başta ailesi ve tüm Bileciklilerin seferber olduğu kampanya sonrasında gerekli tedavi masrafı tamamlanırken, Bileciklilerin Aydem için ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu tüm Türkiye'ye örnek oldu.

"Gerekli tutar, siz değerli vatandaşlarımızın duyarlılığı ve dayanışmasıyla toplandı"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'in Aydem bebeğe sahip çıktığını, birlik ve beraberlik mesajı verdiğini kaydeden Başkan Subaşı, " Minik Aydem'in Büyük Zaferi. Şehrimizin minik meleği Aydem için başlatılan kampanya başarıyla tamamlandı. Gerekli tutar, siz değerli vatandaşlarımızın duyarlılığı ve dayanışmasıyla toplandı. Yüreklerimiz bir oldu, umut büyüdü, Aydem'in yolu aydınlandı. Destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK