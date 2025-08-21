Bilecik'te SMA Hastası Aydem İçin Toplanan Kampanya Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Bilecik'te SMA Hastası Aydem İçin Toplanan Kampanya Başarıyla Tamamlandı

21.08.2025 15:21  Güncelleme: 15:23
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Aydem Emine Dürük için başlatılan kampanyanın başarıyla tamamlandığını duyurdu. SMA Tip 2 hastası Aydem için gerekli tedavi masrafının toplandığı ve Bileciklilerin dayanışmasının Türkiye'ye örnek olduğu belirtildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sevindiren müjdeli haberi paylaştı.

Bilecikli Serkan ve Fatma Dürük çiftinin kızları Aydem Emine Dürük'e 2 yaşındayken konulan SMA Tip 2 hastalığı için iki yıldır sürdürülen kampanya yüzde 100'e ulaştı. Başta ailesi ve tüm Bileciklilerin seferber olduğu kampanya sonrasında gerekli tedavi masrafı tamamlanırken, Bileciklilerin Aydem için ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu tüm Türkiye'ye örnek oldu.

"Gerekli tutar, siz değerli vatandaşlarımızın duyarlılığı ve dayanışmasıyla toplandı"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'in Aydem bebeğe sahip çıktığını, birlik ve beraberlik mesajı verdiğini kaydeden Başkan Subaşı, " Minik Aydem'in Büyük Zaferi. Şehrimizin minik meleği Aydem için başlatılan kampanya başarıyla tamamlandı. Gerekli tutar, siz değerli vatandaşlarımızın duyarlılığı ve dayanışmasıyla toplandı. Yüreklerimiz bir oldu, umut büyüdü, Aydem'in yolu aydınlandı. Destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Belediye, bilecik, Türkiye, Subaşı, Sağlık, Yerel, Yaşam

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
