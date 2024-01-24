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Bilecik'te soba tamirciliği azalıyor - Son Dakika
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Bilecik'te soba tamirciliği azalıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 60 yıldır soba tamirciliği yapan Kemal Ateş, doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte soba kullanımının azaldığını söyledi. Sadece köylerde yaşayan vatandaşların evlerinde soba kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Bilecik\'te soba tamirciliği azalıyor
24.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:27
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 60 yıldır soba tamirciliği yapan 72 yaşındaki Kemal Ateş, evlere doğalgaz girmesiyle birlikte soba kullanımının azaldığını, sadece köylerde yaşayan vatandaşların evlerinde soba kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Ateş, eskiden vatandaşların özellikle kuzineye fazla rağbet gösterdiğini anlattı. Kemal Ateş, "O yıllarda kuzineye ilgi çoktu. Zamanla üretilen kovalı sobalar daha sonra tuğlalı sobalar ilgi gördü. Doğalgaz girmesiyle birlikte evlerde sobalar kalktı. Fakat etrafımızdaki köylerin hepsinde kuzine ve soba kullanılıyor. Doğalgaz kötü bir şey değil ama sobanın yerini tutacağına hiçbir zaman zannetmiyorum" diye konuştu.

Çıraklık döneminde bu mesleğe başladığını ve emekli olduğu halde devam ettiğini belirten Kemal Ateş, şöyle konuştu;

"Ben 72 yaşındayım. Bu mesleği çıraklık olmak üzere 60 yıldır yapıyorum. Ben bu mesleği yaparken emekli olduğum halde hala devam ediyorum. Vatandaşa yardım edebilmek için uğraşıyorum. Şuan bir soba almaya kalkınsa en az 5-6 bin lira aşağıya değil, ama biz getirirse tamir ederiz. Eskiden daha zordu şimdi daha kolay. Neden? El emeği kalktı. Şimdi presle oluyor. Ama biz öyle değil! Biz üretiyoruz, tamir ediyoruz. Bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Vatandaşa yardımcı olabilirsek ne mutlu bize" dedi.

"Sobaları eskiden elle yapıyorduk"

Mesleğe başladığı yıllarda kuzine ve kovalı sobaları elle yaptıklarını belirten Kemal Ateş; "Kuzine olsun kovalı olsun hep bu sobaları elle yapıyorduk. Zamanla her şey değiştiği için ve teknoloji ilerlediği için her şey artık presle oluyor. Bu mesleği bizim gibi uğraşan insanlar çok az kaldı. İnşallah gençlerimiz merak eder gelirlerse onları da bir şeyler öğretmeye uğraşırız" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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