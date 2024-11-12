Bilecik'te Su Sıkıntısına Çözüm: Sosyal Tesislere Su Takviyesi - Son Dakika
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Bilecik'te Su Sıkıntısına Çözüm: Sosyal Tesislere Su Takviyesi

Bilecik\'te Su Sıkıntısına Çözüm: Sosyal Tesislere Su Takviyesi

Bilecik'te Karasu Ana İsale Hattı'ndaki arızalar nedeniyle yaşanan su kesintilerine karşı İl Özel İdaresi ekipleri, belediyenin sosyal tesislerine su takviyesi yaptı. Bilecikliler, uzun süren kesintiler nedeniyle sularını tüketmeye başlarken, İdare arızaların giderileceğini duyurdu.

12.11.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Bilecik'te yaşanan su sıkıntısı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince belediyenin sosyal tesislerine su takviyesi yapıldı.

Yaklaşık bir aydır Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlaklar sonrası vatandaşlar su kesintilerine karşı tepkilerini yüksek sesle dile getirmişti. Bazen 4 güne varan kesintiler sonrası dün de hatta meydana gelen bir arıza sonrası sular kesilme noktasına gelirken, Bilecikliler depolardaki suları tüketmeye başladı. Karasu hattında oluşan arızalardan dolayı meydana gelen su kesintilerinde mağduriyet yaşanmaması adına İl Özel İdaresi ekiplerince belediye tesislerine su nakli ile destek sağlandı. İl Özel İdaresi, nakil sonrası "Arızanın en kısa sürede giderilmesi için desteklerimiz devam edecektik" açıklaması yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Su Sıkıntısına Çözüm: Sosyal Tesislere Su Takviyesi - Son Dakika

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