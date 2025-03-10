Bilecik'te Tarıma Dayalı Yatırım Destekleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Tarıma Dayalı Yatırım Destekleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bilecik\'te Tarıma Dayalı Yatırım Destekleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımlar ve bireysel sulama sistemleri için yapılan destek başvuru toplantısında, Vali Aygöl, yüzde 50 hibe desteği sağlandığını açıkladı.

10.03.2025 10:46  Güncelleme: 10:48
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Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ve bireysel sulama sistemleri desteği başvuru dönemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlendi.Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il birim müdürleri ve üreticiler katıldı.

Vali Aygöl, toplantıda yaptığı konuşmada, küçük ve orta ölçekli işletmelere tarıma dayalı ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlandığını belirtti. Bilecik'in ülkenin tarım ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan çok özel bir il olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, üreticilere verilen desteğin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise konuşmasında; "28 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 5 yıl süreyle Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında uygulanacak projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Yoldaş, il genelinde bugüne kadar 274 projenin uygulandığını ve toplam 136 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti. 2024 yılında 29 projenin uygulandığını ve 34 milyon 526 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Yoldaş, bu projelerle 434 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Tarıma Dayalı Yatırım Destekleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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