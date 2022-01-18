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Bilecik'te toplantı ve gösteri yürüyüş yapılacak yerler belirlendi - Son Dakika

Bilecik'te toplantı ve gösteri yürüyüş yapılacak yerler belirlendi

18.01.2022 10:52
Bilecik'te toplantı ve gösteri yürüyüş yapılacak yerler belirlendi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2022 yılında toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılacak yerlerin belirlendiğini söyledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2022 yılında toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılacak yerlerin belirlendiğini söyledi.

Vali Kızılkaya yaptığı yazılı açıklamada, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna göre ilimizde 2022 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, miting alanı, dağılma alanı, afiş ve pankartların asılacağı yerler ile basın açıklaması ve benzer etkinlik yapılamayacak yerleri belirtilmiştir. Buna göre il merkezinde esas miting alanı Cumhuriyet Meydanı miting alanı, toplanma alanı Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan Bilecik Belediye Atatürk Parkı önü. Yürüyüş güzergahı, Atatürk Parkı önünden başlanarak Tevfikbey Caddesini takiben Teknosa kavşağından, Cumhuriyet Caddesine dönülerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanına kadar olan yol. Dağılma yön ve yerleri ise toplantı-miting alanına çıkan sokak ve caddeler. Afiş ve pankart asılacak yerlerinde düzenleme kurulunun talepleri doğrultusunda, valilik tarafından olur verilen ve belediyece sakıncası bulunmayan yerler. Alternatif mitin alanı ise Edebali Stadı'nın a ve b giriş kapılarının önündeki boş alan. Toplanma alanı Stadyum Sokak üzerinde bulunan Yediler Cami önündeki yol kavşağı. Yürüyüş güzergahı toplanma alanından çıkışla Stadyum Sokağı takiben, stadyumun önünde kadar olan güzergah. Dağılma yön ve yerleri ise toplantı-miting alanına çıkan sokak ve caddeleri. Afiş ve pankart asılacak yerler düzenleme kurulunun talepleri doğrultusunda, valilik tarafından olur verilen ve belediyece sakıncası bulunmayan yerler" ifadelerine yer verdi.

"Basın açıklaması ve benzer etkinliklerin yapılamayacak yerler"

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ayrıca kent genelinde basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yapılamayacağı yerler hakkında bilgi vererek, "Hükümet konağı ve müştemilatı. Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, önü ve çevresi. Bilecik 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, önü ve çevresi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, önü ve çevresi. Bilecik Adliyesi ve müştemilatı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve ek hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları ile önü ve çevrelerinde. Devlet Hastanesi acil ve poliklinik girişi. Okul önleri ve müştemilatları. İbadethanelerin içi ve müştemilatı. Diğer kamu kurumları ve müştemilatlarında yapılacak basın açıklamaları gibi ilgili kurumun en üst yetkilisinin iznine tabidir" dedi. - BİLECİK

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Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Bilecik, Miting, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te toplantı ve gösteri yürüyüş yapılacak yerler belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te toplantı ve gösteri yürüyüş yapılacak yerler belirlendi - Son Dakika
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