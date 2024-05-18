Bilecik'te Üreticilere Kiraz Sineği İle Mücadele Duyurusu - Son Dakika
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Bilecik'te Üreticilere Kiraz Sineği İle Mücadele Duyurusu

Bilecik\'te Üreticilere Kiraz Sineği İle Mücadele Duyurusu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Bilecik'te yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlı takiplerinin yapıldığını duyurdu. Kiraz sineği tespit edildiğinde üreticilere ilaçlama zamanı haber verildi ve muhtarlara bilgi verildi. Üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önemle duyuruldu.

18.05.2024 11:16
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş üreticilere karşı duyuruda bulundu.

2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereği Bilecik'te yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlı takipleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı duyuruda, "Zararlı takipleri biyoteknik mücadeleye giren feromon tuzak asılarak tespit edildiğinde üreticilere ve muhtarlara ilaçlama zamanı haber verildi.

Teknik ekiplerince Yeniköy, Deresakarı ve Söğüt Küre köyünde kiraz sineğine karşı sarı yapışkan tuzakları üretici bahçelerine asıldı. Haftalık olarak tuzak kontrolleri yapılmaya devam ediyor. Kiraz Sineği tuzakta görüldüğü için muhtarlara bilgi verilmiş olup üreticilere ruhsatlı olan bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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