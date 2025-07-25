Bilecik'te Yangın Soğutma Çalışmaları Takip Ediliyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın Soğutma Çalışmaları Takip Ediliyor

Bilecik\'te Yangın Soğutma Çalışmaları Takip Ediliyor
25.07.2025 10:03
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Vali Sözer, yangın bölgelerinde soğutma işlemlerini yerinde izledi, ekipleri destekledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Kazancı ve Borcak bölgelerinde yangınların soğutma işlemlerini sahada takip ediyor.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Vali Sözer, yangın söndürme ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Vali Sözer, ekiplerin büyük bir özveriyle soğutma çalışmalarını yaptığını söyledi. Sözer, yangının kontrol altına alınmasında büyük özveri gösteren herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yangın Soğutma Çalışmaları Takip Ediliyor - Son Dakika

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