Bilecik'te Yaş Beton Teması Sonucu Yanıklar Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Yaş Beton Teması Sonucu Yanıklar Oluştu

Bilecik\'te Yaş Beton Teması Sonucu Yanıklar Oluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Serkan Kurtpınar'ın oturduğu evin içine dökülen yaş betona temas etmesinin ardından vücudunda yanıklar oluştu. Kurtpınar, yaşadığı olayı anlatarak vatandaşlara yaş betona temas etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

29.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Serkan Kurtpınar'ın oturduğu evin içine dökülen yaş betona temas etmesinin ardından vücudunda yanıklar oluştu.

Evlerin bitişiğindeki inşaattan, tuvaletin havalandırmasından içeriye dökülen yaş betonu temizlemek için müdahale etmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğunu belirten Serkan Kurtpınar, vatandaşlara yaş betona temas etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Serkan Kozpınar yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Evimizin yanında inşaat yapılırken üst havalandırmadan içeriye beton döküldü. Ben bu betona temizlemeye müdahale ettiğimde eldiven ve kıyafetlerim olmasına rağmen betonun değdiği her yerde yanıklıklar oluştu. Pazaryeri Devlet Hastanesine gittiğimde bir tedavi uygulayamadılar. Yanığın ne derece veya ne gibi kimyasaldan olduğunu bilmedikleri için Bozüyük Devlet Hastanesine sevk ettiler. Bozüyük Devlet Hastanesinde bana ikinci derecede yanık teşhisi konularak tedaviye başladılar ve tedavim hala devam ediyor. Benim insanlara tavsiyem, böyle bir şey başlarına geldiği takdirde yaş betona temas etmemelerini tavsiye ediyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yaş Beton Teması Sonucu Yanıklar Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:40:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yaş Beton Teması Sonucu Yanıklar Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement