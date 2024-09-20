Bilecik'te Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Bilecik\'te Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Bilecik'te tarım destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Üreticilere stratejik destekler verilecek.

20.09.2024 10:39
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli' anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Ziraat Odası Başkanları ile teknik personelin katıldığı 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli' bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Merkez Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman ve teknik personeller katıldı.

Yapılan toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Böylece çiftçilerimizi, planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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