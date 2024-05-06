Bilecik\'teki Anaokulu Öğrencileri Kuşlar İçin Yemlik Hazırladı

Yerel

Bilecik'te bir okuldaki anaokulu öğrencileri kuşlar için yemlik hazırladılar.

Okulun 4 yaş grubu öğrencileri, doğayı koruma ve kuşların yaşam alanlarını destekleme amacıyla özgün bir etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrenciler, okulun bahçesinde bulunan ağaçlara kuşlar için yemlikler hazırlayarak doğa ile iç içe bir deneyim yaşadılar. Etkinlik kapsamında öğrenciler, geri dönüşümlü malzemeler kullanarak basit ama etkili yemlikler oluşturdular. Bu yemlikleri daha sonra okulun bahçesindeki ağaçlara asarak kuşların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağladılar. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulurken aynı zamanda çevre bilinci ve sorumluluğu konusunda da bilinçlendiler.

Öğrencilerinin yaptığı bu güzel ve anlamlı etkinlik, öğrencilere doğayı koruma ve çevreye duyarlı olma konularında önemli bir deneyim sunarken, aynı zamanda toplumda çevre bilinci oluşturulması adına da ilham verici bir örnek teşkil ediyor. - BİLECİK