Bilecik'teki Anaokulu Öğrencileri Kuşlar İçin Yemlik Hazırladı - Son Dakika
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Bilecik'teki Anaokulu Öğrencileri Kuşlar İçin Yemlik Hazırladı

Bilecik\'teki Anaokulu Öğrencileri Kuşlar İçin Yemlik Hazırladı

Bilecik'teki bir okulun 4 yaş grubu öğrencileri, doğayı koruma ve kuşların yaşam alanlarını destekleme amacıyla özgün bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, geri dönüşümlü malzemeler kullanarak basit ama etkili yemlikler oluşturarak okulun bahçesindeki ağaçlara astılar. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulurken çevre bilinci ve sorumluluğu konusunda da bilinçlendiler.

06.05.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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Bilecik'te bir okuldaki anaokulu öğrencileri kuşlar için yemlik hazırladılar.

Okulun 4 yaş grubu öğrencileri, doğayı koruma ve kuşların yaşam alanlarını destekleme amacıyla özgün bir etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrenciler, okulun bahçesinde bulunan ağaçlara kuşlar için yemlikler hazırlayarak doğa ile iç içe bir deneyim yaşadılar. Etkinlik kapsamında öğrenciler, geri dönüşümlü malzemeler kullanarak basit ama etkili yemlikler oluşturdular. Bu yemlikleri daha sonra okulun bahçesindeki ağaçlara asarak kuşların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağladılar. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulurken aynı zamanda çevre bilinci ve sorumluluğu konusunda da bilinçlendiler.

Öğrencilerinin yaptığı bu güzel ve anlamlı etkinlik, öğrencilere doğayı koruma ve çevreye duyarlı olma konularında önemli bir deneyim sunarken, aynı zamanda toplumda çevre bilinci oluşturulması adına da ilham verici bir örnek teşkil ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Çevre, Doğa, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'teki Anaokulu Öğrencileri Kuşlar İçin Yemlik Hazırladı - Son Dakika

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