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Bilecik Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, şehit ailelerini ağırladı - Son Dakika
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Bilecik Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, şehit ailelerini ağırladı

Bilecik Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, valilik konağında şehit aileleri ve yakınlarını ağırladı. Nazlı Aygöl, küçük çocuklara hediyeler verirken, büyüklerin ise ellerinden öptü. Şehit yakınları ile sohbet eden Aygöl, şehitlerimizi anarak, hiçbir şehit ailesini yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bilecik Vali Şefik Aygöl\'ün eşi Nazlı Aygöl, şehit ailelerini ağırladı
02.01.2024 - 10:24,
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Bilecik Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl valilik konağında şehit aileleri ve yakınları ağırladı.

Nazlı Aygöl, küçük çocuklara hediyeler aldı, büyüklerin ise ellerinden öptü. Şehit yakınları ile sohbet ederek vakit geçiren Nazlı Aygöl, "Rabbim bizleri şehitlerimize ve değerli ailelerine karşı mahcup etmesin. Bugün hep birlikte çok kıymetli vakit geçirdik. Sohbetler ettik. Duygulandık. Vatanı için canlarını ortaya atan şehitlerimizi andık. Hiçbir şehit ailesini yalnız bırakmayacağımıza söz veriyor, sonuna kadar yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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