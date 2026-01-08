Vali Sözer, Söğüt\'te esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede çarşı ve iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dikkat çeken Vali Sözer, yerel ticaretin güçlenmesinin ilçe yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde Vali Sözer'e Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla birebir temas halinde olmak, hizmetlerimizin sahadaki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor. Devlet olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız" dedi. - BİLECİK