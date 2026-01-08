Vali Sözer, Söğüt'te esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika
Vali Sözer, Söğüt'te esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Vali Sözer, Söğüt\'te esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi
08.01.2026 10:14  Güncelleme: 10:16
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüşlerini dinledi ve yerel ticaretin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede çarşı ve iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dikkat çeken Vali Sözer, yerel ticaretin güçlenmesinin ilçe yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde Vali Sözer'e Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla birebir temas halinde olmak, hizmetlerimizin sahadaki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor. Devlet olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Valilik, Ekonomi, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Sözer, Söğüt'te esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vali Sözer, Söğüt'te esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika
