Bilecik Valisi Kızılkaya Osmaneli ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Kızılkaya'yı, Osmaneli ziyaretinde Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan daire müdürleri ile siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Vali Kızılkaya, Osmaneli Belediyesi tarafından Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesine tahsis edilen konaklarda eğitim görecek olan Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümünde ve tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Muhtarlar Derneği ziyaret ederek hayırlı olsun diye Vali Kızılkaya muhtarlar ile bir süre sohbet ederek muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Vali Kızılkaya Osmaneli ziyaretleri kapsamında 1992 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2 çocuğu ve eşi ile birlikte şehit edilen Askerlik Şubesinde görevli Personel Başçavuş Kemal Ay'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Osmaneli Müftüsü Sadık Erenbaş'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaları sonrası şehit annesi ve yakınlarıyla yakından ilgilenen Vali Kızılkaya "'Şehidimiz Kemal Ay'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimize emanettir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz, vatan için canlarını feda edenlerin emanetine sahip çıkmaktadır. Şehitlerimizin ailelerinin sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri de üzüntümüzdür. Devlet olarak her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz "'dedi.

Vali Kızılkaya, Osmaneli'deki ziyaretlerine güçlendirme çalışması yapılacak eski Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde incelemelerde bulunarak Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Osmaneli faaliyet gösteren faaliyet gösteren fabrikalarda ve Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Kızılkaya, son olarak Çerkeşli Köyünü ziyaret ederek muhtarlığa ait sosyal tesislerde köy muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın Osmaneli ziyaretlerine AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş eşlik etti. - BİLECİK