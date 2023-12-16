Bilecik Valisi Orhangazi Mahallesi\'ne doğalgaz müjdesi verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Orhangazi Mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesini verdi.

Vali Aygöl, sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Aygöl, çalışmaların tamamlanmasıyla soba ve odun-kömür meşakkatinden kurtulacaklarının müjdesini verdi. Büyük bir sorunu ortadan kaldıracağız ifadelerini kullanan Vali Aygöl, mahalle sakinlerine, "Ne zaman sobaları kaldıracağız?" sorusunu yöneltti. Mahalle sakinleri ise, "İnşallah yakında kaldıracağız" ifadeleriyle cevap vererek teşekkür ettiler. Büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılaşan Vali Aygöl'e yaşlı bir kadın ise sarılarak teşekkür etmek istedi. - BİLECİK