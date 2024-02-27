Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karasu Deresi Taşkın Önleme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karasu Deresi Taşkın Önleme Toplantısı Düzenledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karasu Deresi Taşkın Önleme Toplantısı Düzenledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karasu Deresinin taşmasının ardından yaşanan sorunları değerlendirmek adına toplantı düzenledi. Toplantıda, kısa vadede mevcut taşkın durumu için set yapılacağı kararı alınırken kalıcı çözümler için de projelerin hazırlanarak yatırım programına alınmasına karar verildi.

27.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karasu Deresinin taşmasının ardından yaşanan sorunları değerlendirmek adına toplantı düzenledi.

Tarihi Valilik Binası Edebali Toplantı Salonu'nda, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen Sorgun (Karasu) Deresi Taşkın Önleme Toplantısında yeni kararlar alındı.

Vali Aygöl, geçtiğimiz hafta yaşanan yağışların ardından derenin taşmasıyla birçok tarım arazisinin ve 2 evin su altında kaldığını tekrar belirterek kesin çözümler ile bu durumun önlenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda, kısa vadede mevcut taşkın durumu için set yapılacağı kararı alınırken kalıcı çözümler için de projelerin hazırlanarak yatırım programına alınmasına karar verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karasu Deresi Taşkın Önleme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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