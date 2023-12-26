Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kardeş Okul projesiyle iş insanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Kardeş Okul "projesiyle okullara katkı sağlayan iş insanları ile bir araya geldi.

Vali Aygöl, BİL-EN programı kapsamında, "Kardeş Okul" projesiyle okullara katkı sağlayan hayırsever iş insanları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Okullara yapılan yardımların birçok öğrenciye dokunduğunu belirten Vali Aygöl, "Bir ve beraber oldukça güzel işler başaracağız. Yapılan tek bir yardım birçok öğrencimize ulaşmaya devam ediyor. Hayırsever, yardımı yük bilmeyip kendine aşılayan insanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK