Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'a kırmızı bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'a kırmızı bisiklet hediye etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf\'a kırmızı bisiklet hediye etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yeşilay Bisiklet Turu sonrası Yusuf'un en büyük hayali olan kırmızı bisikleti gerçekleştirdi. Vali Aygöl, bisiklet tutkunu Yusuf'a hediyesini takdim ederek mutluluğuna ortak oldu.

14.05.2024 11:00
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'u en büyük hayali olan kırmızı bisiklete kavuşturdu.

Geçtiğimiz gün Bilecik'te de düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu sonrası katılımcılara hediyeleri Vali Şefik Aygöl tarafından takdim edilmişti. Yarışmaya, arkadaşının bisikleti ile katılan ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf'un turnuva sonrası bisikletleri incelemesi Vali Aygöl'ün dikkatinden kaçmadı. Vali Aygöl, Yusuf'la konuşarak en büyük hayalinin kırmızı bisiklet olduğunu öğrendi ve gerekli talimatları verdi. Yusuf'un kırmızı bisiklet hayali gerçek olurken, o anlar görülmeye değerdi. Yusuf'un heyecanına ve sevincine eşlik eden Vali Aygöl ilk bisiklet kontrollerini yaparak hediyesini takdim etti.

Minik bisiklet tutkunu Yusuf ise paha biçilemez mutluluğu ile Vali Aygöl'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'a kırmızı bisiklet hediye etti - Son Dakika

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