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Bilecik Valisi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. - Son Dakika
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Bilecik Valisi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Vali Aygöl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne giderek yapılan çalışmaları inceledi ve Bilecik'te faaliyet gösteren sanayicilerin şehirle entegrasyonunu sağlamanın önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.
21.12.2023 - 10:37,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelerek faaliyet gösteren sanayicileri ele aldı.

Vali Aygöl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne giderek yapılan çalışmaları yakından inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Aygöl, Bilecik'te faaliyet gösteren sanayicilerin şehirle entegrasyonunu sağlamanın önemine dikkat çekti. Yapılacak olan çalışmalarda faaliyet gösteren sanayicilerinde ele alınacağı projeler üzerinde duruldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Valisi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. - Son Dakika
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