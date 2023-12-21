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Bilecik Valisi, taksi esnafıyla buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi, taksi esnafıyla buluştu

Vali Aygöl, taksicilerle çay içerek sohbet etti ve problemlerini dinledi. Soğuk kış günlerinde çözüm çalışmaları yapılacağını belirtti.

Bilecik Valisi, taksi esnafıyla buluştu
21.12.2023 - 10:46,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, taksi esnafı ile bir araya geldi.

Vali Aygöl, taksi esnafı ile bir araya gelerek, çay içti, sohbet etti. Taksi esnafının problemlerini, taleplerini dinledi. Soğuk kış günlerinde taksicilere çözüm olabilecek her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti. Taksi esnafıyla samimi sohbetten kareler paylaşan Vali Aygöl, "Taksi durağı. Esnaf muhabbeti. Sıçak çay" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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