Bilecik Valisi, taksi esnafıyla buluştu

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Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.•
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, taksi esnafı ile bir araya geldi.
Vali Aygöl, taksi esnafı ile bir araya gelerek, çay içti, sohbet etti. Taksi esnafının problemlerini, taleplerini dinledi. Soğuk kış günlerinde taksicilere çözüm olabilecek her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti. Taksi esnafıyla samimi sohbetten kareler paylaşan Vali Aygöl, "Taksi durağı. Esnaf muhabbeti. Sıçak çay" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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