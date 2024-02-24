Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Kızılay\'ına kan bağışı desteğinde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kızılay çadırlarını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Aygöl, bağışladığı kan ile birçok kişiye umut olabilmenin farkındalığını hissettiğini belirtti.

24.02.2024 10:55
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulundu.

Vali Aygöl, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırlarını ziyaret etti. İki gün süren kan bağışı programına destek olan Vali Aygöl bağışladığı kan ile birçok kişiye umut olabilmenin farkındalığını hissetti.

Aynı zamanda birçok vatandaşa da örnek olup öncülük eden Vali Aygöl, "Burada Kızılay'ımızın kurduğu çadırlara gelerek bir tüp kan ile birçok kişiye umut olabileceğinizi unutmayın. Yapmanız gereken tek şey buraya gelerek kan bağışında bulunmak. İnşallah bu bağışlarımız hayırlara vesile olur. Herkese umut olabilmek çok güzel bir his. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulundu - Son Dakika

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