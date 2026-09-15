Bilecik Valisi Sözer, 39. Ahilik Haftası'nda esnaf ve ahi heyetini ağırladı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, oda başkanları ve ilin ahisini makamında kabul etti. Sözer, kabulde ahiliğin dürüstlük ve dayanışma değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek esnaf ve sanatkarların haftasını kutladı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Oda başkanları ve temsilcileri ile ilin ahisini makamında kabul etti.
Vali Sözer, kabulde Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerler ile esnaf ve sanatkarların kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ahiliğin dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, helal kazanç ve güzel ahlak anlayışına dayandığını belirten Sözer, bu köklü geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
Esnaf ve sanatkarların 39. Ahilik Haftası'nı kutlayan Vali Sözer, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.
Son Dakika › Yerel › Bilecik Valisi Sözer, 39. Ahilik Haftası'nda esnaf ve ahi heyetini ağırladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?