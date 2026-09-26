Bilecik Valisi Sözer, İtfaiye Haftası\'nda itfaiye personelini kabul etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Vali Sözer, İtfaiye Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindeki itfaiye personelini makamında kabul etti. Gerçekleşen buluşmada İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Sözer'e bilgi verdi. Yangın, afet ve acil durumlarda itfaiye teşkilatının önemli görevler üstlendiğini belirten Vali Sözer, vatandaşların can ve mal güvenliği için fedakarca görev yapan itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Vali Sözer, "Yangın ve afetlere karşı mücadelede büyük sorumluluk üstlenen itfaiye teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz görev yapıyor. Tüm itfaiye personelimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.