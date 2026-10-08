Bilecik Valisi Sözer, tarım ve hayvancılık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen tarımsal faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından karşılanan Vali Sözer, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, çiftçilere sağlanan destekler ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette, köylerin ihtiyaç ve talepleri ile tarımsal üretime ilişkin konular ele alınırken, Vali Sözer, Bilecik'te tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine değinerek üreticilere yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.