Bilecikli sporcudan büyük başarı

Ankara'da düzenlenen dart şampiyonasında Bilecikli sporcu Güney Cebeli büyük başarı elde etti.

Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları'nın 1. ayağı, Ankara'da Şehit Eren Bülbül anısına gerçekleştirildi. Turnuvada Bilecikli sporcu Güney Cebeli önemli dereceler elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonanın ilk gününde minikler kategorisinde mücadele eden Güney Cebeli, Türkiye ikinciliğini elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. İkinci gün müsabakalarında da başarılı performansını sürdüren genç sporcu, Türkiye üçüncüsü olarak turnuvayı iki madalya ile tamamladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Güney Cebeli'yi ve Antrenörümüz İsmail Torunlar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK