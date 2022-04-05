Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi - Son Dakika
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Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi

05.04.2022 14:54
Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi

Eskişehir'de 21-25 Mart tarihleri arasında yapılan Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasına ve Milli Takım Seçmelerine katılan Adıyaman Gençlik Spor Kulübü Sporcularından Medine Kılıç Türkiye 3. olurken İdil Cemre Gönder ise Türkiye 4. oldu.

Eskişehir'de 21-25 Mart tarihleri arasında yapılan Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasına ve Milli Takım Seçmelerine katılan Adıyaman Gençlik Spor Kulübü Sporcularından Medine Kılıç Türkiye 3. olurken İdil Cemre Gönder ise Türkiye 4. oldu.

Milli takım seçmelerinde Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularından Medine Kılıç ile İdil Cemre Gönder, Antrenör Mahmut Bozkurt nezaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret ederek elde ettikleri başarının verdiği mutluluğu paylaştı. Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Müdür Fikret Keleş, "Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca geçen yıl ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan anısına düzenlenen 2022 Şener Arslan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 60 ilden bin 500 sporcunun katılı gerçekleştirildi. Adıyaman'dan şampiyonaya katılarak bileğinin hakkıyla madalyalarını alan sporcularımızdan Medine Kılıç Türkiye 3.cüsü olarak Milli takıma seçildi. Sporcumuz Mayıs ayında Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında, ardından da Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ben Milli takıma seçilen Medine'ye ve 4. olan Cemre Gönder'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi - Son Dakika


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