Libya'nın Bingazi kentinde limanda demirli bulunduğu sırada patlama yaşanan Rus gemisinin "Merkury" adlı korvet sınıfı bir savaş gemisi olduğu öne sürülürken, uydu görüntülerinde geminin büyük ölçüde battığı görüldü.

Libya'nın Bingazi kentinde limanda demirli bulunan Rusya'ya ait gemide dün meydana gelen patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Libya'nın doğusundaki yönetimin İHA saldırısından kaynaklandığından şüphelendiği patlamanın, Rusya Donanması'na ait "Merkury" adlı korvet sınıfı bir savaş gemisinde meydana geldiği öne sürüldü. Uydu görüntüleme şirketi Vantor'un paylaştığı görüntülerde, patlamanın etkisiyle büyük ölçüde batan gemiden dumanların yükseldiği ve limana enkaz parçalarının yayıldığı görüldü. Sağlık kaynakları, olayda aralarında Rusların ve Libyalıların bulunduğu 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve Bingazi'de tedavi altına alındığını kaydetti.

"20'den fazla insansız deniz aracı engellendi"

Reuters'a konuşan iki Libyalı askeri kaynak ise aynı günün ilerleyen saatlerinde Bingazi açıklarında Malta bayraklı ticari bir geminin insansız deniz aracıyla vurulduğunu aktardı. Mürettebatın kurtarıldığını belirten kaynaklar, pazar akşamı Bingazi açıklarında 20'den fazla insansız deniz aracının da engellendiğini ifade etti.

Rusya'ya ait gemide patlama meydana gelmişti

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde limanda demirli bulunan Rusya'ya ait bir gemide patlama meydana gelmişti. Libya'daki doğu yönetimi, yangına yol açan patlamanın İHA saldırısından kaynaklandığından şüphelenildiğini bildirmişti. Yapılan açıklamada, Rusya'ya dönüş yolunda olan geminin iki ülke arasındaki denizcilik anlaşmaları kapsamında yakıt ve erzak ikmali yapmak üzere Bingazi limanına uğradığı belirtilmişti. Saldırıyı kınayan yetkililer, olayı Libya'nın egemenliğinin ihlali ve deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmişti. Olayın sorumlularının tespit edilmesi halinde hukuki ve diplomatik tedbirlerin alınacağı kaydedilirken, Libya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda veya ülke sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmada taraf olmadığı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Libya yönetimi, limanlarının, topraklarının ve kara sularının uluslararası çatışmaların yayılması veya hesaplaşmaların yaşanması için bir savaş alanına dönüştürülmesine izin vermeyecektir" ifadelerine yer verilmişti.