Bingöl'de 33 asker için anma töreni düzenlendi
Bingöl'de 33 asker için anma töreni düzenlendi

24.05.2026 15:36
Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız ve sivil 33 asker için, şehadetlerinin 33'üncü yıldönümünde anma töreni gerçekleştirildi.

24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayıp Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, Bingöl-Elazığ karayolunda bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. Yolları kesilerek şehit edilen 33 asker için Anıttepe'de Bingöl Valisi Cahit Çelik, İl protokolü, şehit ve gazi yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma töreni düzenlendi.

Vali Çelik yaptığı konuşmada, "Fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza duruşumuz kararlılıkla devam edecektir. Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşamayacak; binlerce yıl birlik ve beraberlik içinde, dostça ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

