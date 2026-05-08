Bingöl'de Rafting Şampiyonası Başladı

08.05.2026 17:59
Bingöl'de 77 takım ve 400 sporcu ile Türkiye Liseler Arası Rafting Şampiyonası başladı.

Haber: Kemal BATUR

Bingöl'de ilk kez düzenlenen Türkiye Liseler Arası Rafting Şampiyonası, 10 ilden 77 takım ve 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Murat Nehri'nde başladı. Genç ilçesindeki Murat Nehri parkurunda gerçekleştirilen şampiyonaya Düzce, Tunceli, Diyarbakır, Van, Rize, Ordu, Giresun, Muğla, Yozgat ve ev sahibi Bingöl'den sporcular katıldı. Organizasyonda sporcular, Murat Nehri'nin akıntılı parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona alanını ziyaret eden Vali Çahit Çelik, stantları gezerek sporcular ve katılımcılarla sohbet etti. Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Türkiye Liseler Arası Rafting Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Her öğrencimizin ve gencimizin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Çünkü akademik başarının yanında sporla uğraşmaları, fiziksel ve zihinsel anlamda onlara ciddi katkılar sağlıyor. İmkan varsa mutlaka bir sanat dalıyla da ilgilenmelerini isterim. İnşallah bu yılki organizasyon güzel, huzurlu ve kazasız belasız bir şekilde geçer" dedi.

Yarışmaya Rize'den katılan Güneysu Spor Lisesi takım şefi Sezen Serdaroğlu ise "Biz çok emek verdik, emeğimizin boşa gitmesini istemiyoruz. Güneysu Spor Lisesi olarak bu yarışma bizim için önemli. Türkiye başarılarımız var, bunu Bingöl'de taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Şampiyona, pazar günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Kaynak: ANKA

