Bingöl\'de Sınava Girecekler Okullarına Yunus Polisleriyle Ulaştırıldı

Yerel

Bingöl'de sınava gireceği okulu karıştıranlar ve kimliğini unutanlar, yunus polislerinin yardımıyla okullarına ulaştırıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de önlisans KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı yapıldı. Kentteki birçok okulda sınava giren adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler görev aldı. Sınava gireceği okulu karıştıranlar veya kimliğini evde unutanlar, yunus polisleri eşliğinde okullarına ulaştırıldı. Aileler, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BİNGÖL