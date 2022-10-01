Bingöl'de vazo desenli yumurtlayan tavuk, görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Bingöl'de vazo desenli yumurtlayan tavuk, görenleri hayrete düşürdü

01.10.2022 11:17

Bingöl'de vazo desenli yumurta yumurtalayan tavuk, görenleri şaşırttı. Yumurtayı topladığı sırada durumu fark ettiğini söyleyen Büşra Koçlardan, ''Yumurtaları toplamaya gelince fark etmedim, eve götürüp yıkayınca fark ettim. Yumurtanın üzerinde vazo deseni vardı, yıkadık çıkmadı. Deterjanla yıkadık yine çıkmadı'' ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce ailenin kızlarından Büşra Koçlardan, sabah tavukların verdiği yumurtaları toplamaya gitti. Yumurtaları eve getiren Koçlardan, daha sonra onları yıkamak istedi ancak bir yumurtanın üzerinde bulunan deseni görünce şaşlık yaşadı.

''YUMURTANIN ÜZERİNDE VAZO DESENİ VARDI''

Tavuklardan birinin yumurtladığı yumurta üzerinde vazo desenini yıkamasına rağmen çıkmayınca, yumurtayı saklamaya karar verdi. "Deterjanla yıkadık yine çıkmadı" ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını aktaran Koçlardan, "Kümese yumurtaları toplamaya geldim. 20'ye yakın tavuğumuz var, yumurtaları toplamaya gelince fark etmedim, eve götürüp yıkayınca fark ettim. Yumurtanın üzerinde vazo deseni vardı, yıkadık çıkmadı. Deterjanla yıkadık yine çıkmadı. Bunu saklamayı düşünüyoruz. Daha önce yumurta topladım ama böyle bir şey ile karşılaşmadım, görünce bayağı şaşırdım" şeklinde konuştu.

Tavuk vazo desenli yumurtladı, görenler şaşırdı
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Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de vazo desenli yumurtlayan tavuk, görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de vazo desenli yumurtlayan tavuk, görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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