Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Esnafları Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İlk olarak Bingöl Devlet Hastanesi Poliklinikleri karşısında Hasan Basri Caddesinde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında alış veriş yapmak üzere işyerlerinde bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Usta, hastalara hayırlı şifalar diledi. Vali Usta ziyaret programı çerçevesinde son olarak il ekonomisine önemli katkılar sunan 'Bingöl Et Entegre Tesisleri'ni ziyaret etti.

Vali Usta, "Fırsat buldukça esnafımızı ziyaret etmeye özen gösteriyorum. Çünkü şehrin nabzının buralarda attığına inanıyorum. 2016 yılında faaliyete geçen, günlük 300 büyükbaş ve 1500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan ve 32 kişinin istihdam edildiği Bingöl Et Entegre tesislerini ziyaretimde işletme sahibi Kenan Aybek'i son derece temiz bir ortamda sunduğu bu kaliteli hizmetten dolayı tebrik ettim. Çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL