Binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cumasında İbrahim Camii'ne akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cumasında İbrahim Camii'ne akın etti

09.04.2022 00:57
Binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cumasında İbrahim Camii'ne akın etti

Ramazan ayının ilk cuma namazını birlikte kılmak isteyen Filistin'in El Halil kentinde yaşayanlar, İbrahim Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazını birlikte kılmak isteyen Filistin'in El Halil kentinde yaşayanlar, İbrahim Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk cumasında binlerce Müslüman, cuma namazını birlikte kıldı. Filistin'in başkenti Kudüs'te binlerce kişi namazını Mescid-i Aksa'da kılarken Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinde yaşayanlar ise İbrahim Camii'ne akın etti. Caminin girişinde İsrailli güçlerin aldığı önlemlerden geçen Filistinlilerin üzeri tek tek arandı.

İbrahim Camii Müdürü Şeyh Ebu Suneyne, İsrail güçlerinin caminin giriş kapısında aldığı önlemlerin Filistinlilerin camiye gelişini engellemediğini ifade ederek, "İnsanlar buraya akın akın geliyor. İsrail güçlerinin giriş kapılarında görevlendirilmesine rağmen 7 bin kişi geldi buraya. İsrailli işgalciler caminin yüzde 72'sini kontrol ediyor. Müslümanların tüm alanlara girişine izin verilmiyor. Sadece yılın 10 günü girebiliyoruz" dedi. - EL HALİL

YORUMLAR
500
Ramazan ayının ilk Cuma'sında 80 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı Ramazan ayının ilk Cuma'sında 80 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı 296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı 296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı

İbrahim Camii, Müslüman, Filistin, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cumasında İbrahim Camii'ne akın etti - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: Binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cumasında İbrahim Camii'ne akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement