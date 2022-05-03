Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüpsultan'a akın etti - Son Dakika
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Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüpsultan'a akın etti

03.05.2022 00:58
Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüpsultan'a akın etti

Çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı sabahı Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı sabahı Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen pandemi nedeniyle hep birlikte bayram namazı kılamayan on binlerce vatandaş, bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Tek yürek halinde saf tutan müminler, Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi huzurunda bayram

namazı kılmanın huzurunu yaşadı.

Eski bayramlar Eyüpsultan'da yaşıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bayram namazını cemaatle birlikte Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı Başkan Deniz Köken çocuklarla ve vatandaşlarla bayramlaşırken, eski bayramların bir geleneğini Eyüpsultan'da yeniden canlandırdı. Eski bayramlarda gelenek olduğu gibi çocuklara mendil ve bayram harçlığı verdi. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi namaz çıkışı vatandaşlara lokum ikramında bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüpsultan'a akın etti - Son Dakika


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