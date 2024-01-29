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Bira yüklü tır refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bira yüklü tır refüje devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bira yüklü tır refüje devrildi, kazada tırın dorsesindeki binlerce kutu bira çevreye dağıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bira yüklü tır refüje devrildi: 1 yaralı
29.01.2024 - 23:38,  Güncelleme: 23:44
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Bira yüklü tır refüje devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bira yüklü tır refüje devrilirken, kazada tırın dorsesindeki binlerce kutu bira ise çevreye dağıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kuruca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 42 FFF 89 yönetimindeki tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan binlerce kutu bira ise çevreye dağıldı. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada devrilen tır ise kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bira yüklü tır refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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