Birecik Belediyesinden Kural Mahallesine taziye evi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Begit'in "Hiçbir mahallemiz taziyesiz kalmayacak" projesi kapsamında Kural Mahallesi'nde yapılacak taziye evinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Erol Açılan, Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Halil Aykılıç, belediye meclis üyeleri, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Begit, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Hiçbir mahallemiz taziyesiz kalmayacak" dedi.

Kural Mahallesinde taziye evinin temelini attıklarını ifade eden Begit, mahallede yalnızca taziye eviyle sınırlı kalmayacaklarını belirterek, elektrik hatları ve yol çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise hayata geçirilen yatırım nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA