BİRTEK-SEN Başkanı Gözaltına Alındı

Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep'teki evinden gözaltına alındı. Türkmen'in, Sırma Halı önünde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen, Gaziantep'te bulunan ikametine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Türkmen'in evinde arama yapıldığı ve tüm elektronik eşyalarına el konulduğu bildirildi.

Türkmen'in jandarmadaki ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.