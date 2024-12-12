Bisiklet Aşkı 25 Yıldır Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bisiklet Aşkı 25 Yıldır Sürüyor

Bisiklet Aşkı 25 Yıldır Sürüyor

Erkan Uysal, 25 yıldır bisiklet sürerek sağlığını koruyor ve gençlere spor yapmaları için ilham veriyor.

12.12.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan genç, 25 yıldan bugüne kadar kullandığı bisikletinden vazgeçemiyor. Uysal, sadece işe gidip gelerek İngiltere ile Kanada arasındaki yaklaşık mesafe olan 6 bin kilometreden fazla bisiklet sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinin Elikesik Mahallesi'nde ikamet Erkan Uysal'ın (38) bisiklet sevdası 25 yıldır kesintisiz devam ediyor. Evden işe, işten eve olmak üzere günlük 22 kilometre yapan Uysal, direncini ve gençliğini sporla ilişkilendirerek hayatına yön vermeye çalışıyor. Her gün kilometrelerce yolu bisikleti ile gelen Uysal, güne zinde başlamak için yol üzerinde bulunan spor aletleri ile çalışma yaptıktan sonra işine başlıyor. İşine olan sevgisi ile Alanyalı vatandaşlardan takdir toplayan Uysal, gençlerin spora olan sevgisinin artması için gayret gösterdiğini söyledi.

1 senede yaklaşık 6 bin 336 kilometre bisiklet sürüyor

Sporu ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade eden Uysal, "1999 yılından beri hayatımda kesintisiz olarak bisiklet var, bisikletten yağmurda, karda, çamurda bir türlü vazgeçemiyorum. Haftada 132 kilometre, ayda 528 kilometre, yılda ise 6 bin 336 kilometre bisiklet sürüyorum. Her yere bisiklet ile gidiyorum. Otomobil ve motosiklet insanları rahatlığa alıştırıyor, sağlığımı dinçliğimi ve gençliğimi bisiklete borçluyum. Bütün insanların bisiklet sürmesi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hayatınıza sporu dahil edin"

İnsanların spor ile olan bağlılığını artırması için tavsiyelerde bulunan Uysal, "Hayatınıza sporu dahil edin, bisiklet insana bir özgüven veriyor. İnsanlarımız spor yapmıyor yaşlanınca da sağlığım diye dert yanıyorlar, pişman olmamak için hayatınıza sporu dahil edin" dedi.

Mahallede sevilen sima

Uysal'ın, mahallesinde ve çevresinde sevilen bir sima olduğunu aktaran Elikesik Mahalle Muhtarı İsmail Kızılışık, "Erkan Uysal kardeşim uzun yıllar bisiklet sporunu yapmakta, kendisi mahallemizde ikamet etmekte ve ailesini yakından tanıyoruz. Bisiklet sporu ile mahallemizin gençlerine ve bireylerine örnek olduğu için kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Uysal, sadece bisiklet sürmekle yetinmediğini ve boş zamanlarında babası ile birlikte bahçede meyve ağaçlarının bakımı ile uğraştığını da sözlerine ekledi.

Sporundan ayrılmak istemeyen Erkan Uysal'ın en büyük hayali, gönül verdiği bisiklet ile dünya turuna çıkarak farklı ülkeler görmek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Erkan Uysal, antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisiklet Aşkı 25 Yıldır Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:33:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bisiklet Aşkı 25 Yıldır Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.