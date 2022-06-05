Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor - Son Dakika
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Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor

05.06.2022 13:09
Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bisiklet ve yaya yollarına verdiği özel önem doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde devam eden yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının 1'inci etabında sona yaklaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bisiklet ve yaya yollarına verdiği özel önem doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde devam eden yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının 1'inci etabında sona yaklaştı. Büyükşehir, yaya yolu kesitine eklediği asfalt zeminli bisiklet yoluyla da bisiklet kullanımını daha güvenli hale getiriyor.

Çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu çalışmalarını çok önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı şekilde yayaların daha konforlu ve daha güvenli ulaşımına özel önem veriyor. Bu çerçevede Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde devam eden yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının 1'inci etabında sona doğru gelindi. Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Başkan Büyükkılıç'ın yapılan her yola bisiklet yolunu da ekleme talimatını hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, yapılan çalışmayla nüfus yoğunluğu fazla olan bu bölgedeki yaya yollarını daha konforlu hale getirirken, yaya yolu kesitine eklenen asfalt zeminli bisiklet yoluyla da bisiklet kullanımını daha güvenli hale getiriyor. - KAYSERİ

Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor
Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor
Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor
Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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