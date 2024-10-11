Bitkin Düşen Sokak Köpeği Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bitkin düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bitkin düşen köpeği gören çevredekiler hemen Yüksekova Belediyesinin veteriner hekimlerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipleri, ilk müdahalesinin ardında köpeği Yüksekova Hayvan Barınağına götürdü. Barınakta yapılacak tedavisinin ardında köpek yeniden yaşam alanına bırakılacak. - HAKKARİ
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