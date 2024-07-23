Bitlis Ahlat\'ta Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Güneri ve Demirkol aileleri arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Yaklaşık 3 ay önce bir kavga sonucu Güneri ve Demirkol ailesi arasında başlayan husumet, şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan Tekbir Camisi'nde düzenlenen barış törenine Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada Ahlat Eski Müftüsü M. Fudayil Uyanık tarafından yapılan konuşma ve dua sonrası ailelerin Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek ve birbirleriyle barışması ile tören son buldu. - BİTLİS