Bitlis Ahlat'ta Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis Ahlat'ta Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu

Bitlis Ahlat\'ta Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Güneri ve Demirkol aileleri arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi. İlçenin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle gerçekleşen törene Ahlat Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Tören, ailelerin Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek ve birbirleriyle barışmasıyla sona erdi.

23.07.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Güneri ve Demirkol aileleri arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Yaklaşık 3 ay önce bir kavga sonucu Güneri ve Demirkol ailesi arasında başlayan husumet, şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan Tekbir Camisi'nde düzenlenen barış törenine Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada Ahlat Eski Müftüsü M. Fudayil Uyanık tarafından yapılan konuşma ve dua sonrası ailelerin Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek ve birbirleriyle barışması ile tören son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Ahlat'ta Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:50:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Ahlat'ta Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement