Bitlis Hizan\'da yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında okula kütüphane ve laboratuvar yapıldı

Yerel

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda Tekstil Çalışanları ve İhracatçıları Derneği tarafından (TİHCAD) Ballı köyünde düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Tekstil Çalışanları ve İhracatçıları Derneğinin (TİHCAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ballı Köyü İlk ve Ortaokuluna yapmış oldukları kütüphane, laboratuvar, anasınıfı, mobilya, bakım ve onarım işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen programda konuşan Kaymakam Özçelik, çocukların ve gençlerin yarınlara hazırlanması konusunda eğitime yönelik yapılan yatırımların, ekonomik yatırımların çok ötesinde olduğunu kaydederek, "Eğitime verdikleri desteklerden dolayı iş adamı Sinan Aslan ve Tekstil Çalışanları ve İhracatçıları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından okul bahçesine fidanlar dikilerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - BİTLİS