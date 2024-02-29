Bitlis Hizan Kaymakamı, köy ziyaretleriyle vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis Hizan Kaymakamı, köy ziyaretleriyle vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor

Bitlis Hizan Kaymakamı, köy ziyaretleriyle vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor

Bitlis'in Hizan ilçesinin Kaymakamı Nurhalil Özçelik, köy ziyaretleri kapsamında Kalkanlı, Nurs, Ortaca ve Soğuksu köylerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ayrıca okulları da ziyaret eden Kaymakam Özçelik, öğrencilere başarılar dileyerek hediyeler dağıttı. Kaymakam Özçelik, köylerin ihtiyaçlarını yerinde incelemek ve çözüm üretmek için köy ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

29.02.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kaymakamlık olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Köy ziyaretleri çerçevesinde Kalkanlı, Nurs, Ortaca ve Soğuksu köylerini ziyaret eden Kaymakam Özçelik, köylerin genel sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kalkanlı ve Nurs köylerindeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Özçelik, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek okul idarecilerinden okulların genel durumu hakkında bilgi aldı. Okul bahçesinde öğrencilerle de vakit geçiren Kaymakam Özçelik, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaymakam Özçelik; köylerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini yerinde incelemek ve bunlar için çözüm üretebilmek için köy ziyaretlerine devam etme gayretinde olduklarını ifade ederek, "Bütün amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için sizlerin sorunlarınızı çözmek, yaşam standartlarını mümkün olan en iyi seviyeye getirmek için kaymakamlık olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Bugün de sizlerle bir araya gelerek hasbihal ettik, sorun ve taleplerinizi dinledik. Bizleri bugün en güzel şekilde karşılayıp misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Hizan Kaymakamı, köy ziyaretleriyle vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:47:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Hizan Kaymakamı, köy ziyaretleriyle vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement