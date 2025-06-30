Bitlis Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Buluştu - Son Dakika
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Bitlis Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Buluştu

Bitlis Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Buluştu
30.06.2025 09:36
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1986 mezunları, öğretmenleriyle birlikte nostaljik bir gün geçirerek geçmişi yad etti.

Bitlis Lisesi'nden, 1985-1986 yılında mezun olan öğrenciler dönemin öğretmenleri ile birlikte aynı okulda, aynı sınıfta ve aynı sıralarda bir araya geldi.

Bitlis'teki liseden mezun olarak farklı illere giden dönemin öğretmen ve öğrencileri, düzenledikleri organizasyonla Bitlis'te bir araya geldi. Bitlis Lisesi'nin mezunları, 40 yıl sonra aynı okul sıralarında bir araya gelerek hem geçmişe yolculuk yaptı hem de duygu dolu anlar yaşadı. Sabah saatlerinde okul önünde bir araya gelen eski mezunlar ve dönemin bazı öğretmenleri kimi zaman kahkahalarla ve kimi zamanda gözyaşlarıyla dolu unutulmaz bir gün geçirdi. Buluşma kapsamında mezunlar ve öğretmenler, öğrencilik yıllarında ders gördükleri sınıflara girerek bir dönem oturdukları sıralara yeniden oturarak bol bol fotoğraf çekildi. Etkinlik, mezunlar için sadece bir nostalji değil, aynı zamanda dostlukların ve hatıraların tazelendiği, duygusal bağların pekiştirildiği özel bir gün olarak hafızalara kazındı. 6 öğretmen ve 20'ye yakın öğrencinin buluşmasında duygusal anlar yaşanırken, Bitlis'in değişen ve gelişen yüzünü de değerlendirme fırsatı buldular.

Bitlis Lisesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte Bursa'da yaşayan Özcan Korgan, Müşfik Zülfikar ve Yavuz Hızal'ın diğer arkadaşlarına ulaşarak hazırladıkları organizasyona o dönemde Bitlis'te görev yapan 6 öğretmene de ulaştı. Yapılan davet üzerine Bitlis'te buluşan mezunlar önce Bitlis'in doğal ve tarihi mekanlarını ziyaret etti. Nemrut Krater Gölü, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ardından Adilcevaz ve Tatvan'a da gezi programı düzenlediler. Programın 2. gününde Bitlis merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 1986 yılında mezun oldukları okullarına giden öğretmen ve öğrenciler burada duygusal anlar yaşadı. Okulun girişinde o dönemde birlikte görev yaptıkları okulun hizmet görevlisiyle de karşılaşan mezunlar daha sonra sınıfları olan 6/A Matematik sınıfına geçti. Burada gözyaşlarına haki olamayan öğretmen ve öğrenciler o günlerde yaşadıkları hatıraların ve geldikleri noktaları anlattı.

1981 ile 1985 yılları arasında Bitlis Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Nihal Kılıç, "Çok mutluyuz ve çok duyguluyuz. Ben böyle bir karşılama beklemiyordum açıkçası. Kendimde bu kadar duygulanacağımı düşünmemiştim. Çok okullar ve çok öğrenciler girdi araya ama ilk öğrencilerim çok farklı. Onlar gerçekten adam gibi adamlarmış. Bunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Hepsi de okumuş çocuklarını okutan memleketine hizmet eden bireyler olarak gördük. Kendilerini geliştirmişler. Bunlar çok onur verici. İletişimimiz çok kuvvetli sürüyor ve süreceğini de düşünüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bitlis'i de çok seviyorum" dedi.

Geziyi organize eden Özcan Korgan ise basit bir arkadaş buluşması ile başladıkları bu etkinliğe öğretmenleri de ekleyerek çok özel bir projeye imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"1986 yılında üniversiteyi kazanarak ailemle birlikte Bursa'ya yerleştik. Fakat tabi 40 yıl sonra arkadaşlarımızla bir araya gelme fikri ortaya çıkınca bu kadar duygulu bu kadar güzel bir organizasyon olacağını biz başta tahmin etmemiştik. 40 yıl önce okulumuzda hocalık yapan öğretmenlerimizle bir araya gelmek oldukça güzel. Şunu belirtmek istiyorum. Bitlis'in milattan önce 2000 yılına dayanan bir tarihi var. Urartular, Persler, Bizans ve Osmanlılar. Kadım bir şehir. Her dönemde çok iyi eğitimciler ve çok bilim adamları yetişmiştir" diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler Okul Müdürü tarafından o dönemdeki notlarını da kontrol etti. Duygusal anların yaşanmasının ardından hatıra fotoğrafı çeken öğretmen ve öğrenciler okuldan ayrılarak Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi. Gezi programı düzenlenen yöresel yemek ikramının ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, bitlis, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Buluştu - Son Dakika

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