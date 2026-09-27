Bitlis Nemrut Jeopark turunda 50 bisikletçi Muş Murat Köprüsü'ne 100 km pedalladı - Son Dakika
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Bitlis Nemrut Jeopark turunda 50 bisikletçi Muş Murat Köprüsü'ne 100 km pedalladı

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Bitlis Nemrut Jeopark turunda 50 bisikletçi Muş Murat Köprüsü\'ne 100 km pedalladı
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Bitlis Tatvan'dan hareket eden yaklaşık 50 bisikletçi, Muş'un güzelliklerini keşfetmek için 100 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte hedef Muş'taki Murat Köprüsü'ne ulaşmak; dönüşün araçlarla yapılacağı belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden yola çıkan yaklaşık 50 bisikletçi, Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yaklaşık 100 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliği kapsamında Tatvan sahilinden hareket eden bisikletçiler, Muş istikametine doğru yola çıktı. Etkinliğe Bitlis Yeşilay, Muş Yeşilay ve Muş Bisiklet Derneği (MUBİT) de destek verdi. Yaklaşık 100 kilometrelik parkurda pedal çevirecek olan bisikletçilerin hedefi, Muş'ta bulunan Tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşmak oldu. Etkinlikle hem bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hem de bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılması amaçlandı.

Muş Bisiklet Derneği'nden Veysel Asya, etkinliğe yaklaşık 50 kişinin katıldığını belirterek, bisiklet kültürünü farklı coğrafyalarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Asya, "Amacımız bisiklet kültürünü bütün doğada ve bütün coğrafyada yaymaya çalışmak. Doğayla ve Muş'taki Selçuklu tarihini biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Tatvan'dan Muş Murat Köprüsü'ne kadar pedallayacağız. Güzel, keyifli bir tur olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tatvan'dan başlayan bisiklet turunda sporcuların gün içerisinde Tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşması hedeflenirken, etkinlik sonrasında dönüşün araçlarla gerçekleştirileceği belirtildi.

Bisikletçiler, yaklaşık 100 kilometrelik parkur boyunca hem spor yaparak hem de bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görerek pedal çevirdi.

Kaynak: İHA
TatvanNemrutBitlisTurizmYerelDoğaSporMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Nemrut Jeopark turunda 50 bisikletçi Muş Murat Köprüsü'ne 100 km pedalladı - Son Dakika
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