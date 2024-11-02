Bitlis Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Bitlis Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor

Bitlis Tanıtım Günleri İstanbul\'da Başlıyor

Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri, 1-3 Kasım tarihlerinde Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, Bitlis'in eşsiz kültürel zenginliğini İstanbullularla buluşturmayı hedefliyor.

02.11.2024 15:11  Güncelleme: 15:19
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Bitlis'in kültürel mirasını İstanbullularla buluşturacak olan Bitlis Tanıtım Günleri, Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1-3 Kasım tarihlerinde Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşiyor.

Kağıthane Belediyesi ve BİLKON Bitlis Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri, 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda İstanbullularla buluşuyor. Bitlis'in eşsiz kültürünü tanıtmayı amaçlayan etkinlikte ziyaretçiler Bitlis'in halk oyunları, geleneksel lezzetleri ve müzikleriyle dolu dolu bir kültür yolculuğuna çıkacak.

İstanbul'daki Bitlisli vatandaşların yanı sıra kültür ve sanat meraklılarının da ilgisini çekecek bu etkinlik, farklı kültürleri bir araya getirme fırsatı sunuyor. Ayrıca Bitlis'in ünlü sanatçılarının sahne alacağı programla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatılacak.

"Bitlis'in zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor"

Etkinlikle ilgili şu açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bitlis Tanıtım Günleri, İstanbul'da yaşayan Bitlisli vatandaşlarımızı bir araya getirmenin yanı sıra Bitlis'in zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. Kağıthane Belediyesi olarak kültürler arası diyaloğu güçlendiren, dostluğu ve kardeşliği pekiştiren bu tür etkinliklere destek olmaktan gurur duyuyoruz. İstanbulluları Bitlis'in geleneksel kültürünü ve güzelliklerini keşfetmek üzere Hasbahçe Etkinlik Alanı'na davet ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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